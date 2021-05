Réouverture des lieux culturels : Bourges respire enfin

La Halle au blé est devenue, le temps d'un soir, une scène de spectacle et d'évasion. Même les masques et les espaces n'ont rien entaché au bonheur des curieux. "On va pouvoir applaudir, rire, partager des émotions... on en avait vraiment besoin", lance un spectateur.

Dans cette ville du Cher, c'est une vingtaine de lieux dédiés à la culture qui ont retrouvé leur énergie créatrice, parfois étonnante. À quelques enjambées de la cathédrale, les responsables des musées ont, eux aussi, repris des couleurs : "on est là pour le public, et sans public, on est un peu orphelin". Ici, ce sont 30 personnes maximum en simultanée pour respecter le protocole sanitaire et profiter encore plus des expositions. Et toute la ville trépigne déjà à l'idée de retrouver du 22 au 27 juin prochain son printemps de Bourges et sa centaine d'artistes, très attendus.