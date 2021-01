Son Covid "éprouvant", les accusations de plagiat… Gad Elmaleh se confie dans "7 à 8"

Décidément, ce satané virus a décidé de ne pas épargner Gad Elmaleh. Touché de plein fouet dès le début de la pandémie, c'est maintenant la tournée de son nouveau spectacle qui a dû être reportée en raison de la crise sanitaire. Un show, "complet depuis des mois", et qui était annoncé comme l'un des spectacles les plus attendus de la rentrée. Et pour cause : son dernier one-man-show ("Sans tambour") remonte à cinq ans. Une pause forcée qui lui donne finalement l'occasion de se retourner sur 25 ans de carrière devant les caméras de 7 à 8, enfin remis de ce coronavirus qui lui a fait vivre un véritable enfer.

Ébranlé mais plus solide que jamais, Gad Elmaleh sait qu'il revient de loin. Alors face à une campagne de vaccination qui fait encore tergiverser le plus grand nombre, lui en est sûr, il n'hésitera pas une seconde. "D'abord, j'enverrai mes parents le plus vite possible, et ensuite j'irai", dit-il, tout en comprenant les réticences des Français. "Un médecin disait une chose assez juste, à savoir que les Français ne veulent pas obéir, ils ont besoin d'adhérer. C'est pas 'bien ou pas bien', c'est juste qu'on est comme ça. D'où peut-être la lenteur et la mécanique lourde, parce qu'en effet ce n'est pas normal, il y a quelque chose qui ne va pas. On l'a voulu ce vaccin. Il n'y a que ça qui peut nous sortir de là", reconnaît-il.

Et dieu sait qu'il trépigne d'impatience que tout reprenne comme avant, car depuis mars, les conséquences de la crise sanitaire n’ont épargné aucune discipline du secteur de la culture. Alors la colère et la frustration ne sont jamais très loin. "J'en ai marre, j'ai envie de jouer. Ça devient presque physique", clame-t-il. Pour autant, Gad Elmaleh ne souhaite pas juger les décisions du gouvernement. "Il faut abandonner l'idée d'un État répressif qui va à l'encontre de la culture. Est-ce qu'ils pataugent ? Oui. Est-ce qu'ils font leur maximum ? Oui. Est-ce que c'est contre la culture ? Non", préfère-t-il penser. Et adepte des pirouettes, il enchaîne : "J'aimerais simplement qu'ils soient plus clairs dans leur patinage. Que le patinage soit artistique justement", ironise-t-il.

Cette période étrange l'inspire-t-elle pour autant ? Une chose est sûre, les nouvelles terminologies feront sûrement les choux gras de l'un de ses prochains spectacles. "Désormais, tu demandes à quelqu'un comment il va ? Il te répond : 'je suis cas contact', c'est fou. Après il te parle de 'click and collect' et te dis qu'il travaille 'en présentiel'. Je me dis qu'on est rentré dans une autre époque", s'amuse-t-il. Une nouvelle ère qui va le rendre créatif, et pas forcément dépressif. "Sauf qu'à un moment donné, ça va plus me faire rire cette histoire", prévient-il. "Vingt heures, c'est l'heure à laquelle on va sur scène, le moment où l'on rencontre le public. Et à ce même vingt heures, là, on est en train de dire aux artistes : c'est le moment où vous allez rester chez vous et attendre sagement qu'on vous dise quoi faire".

De quoi devenir addict au chocolat. Et plus sérieusement de retisser des liens encore plus forts avec sa famille. "J'ai un rapport très proche avec ma mère, très loin de la caricature de la mère juive. C'est une battante. Pendant cette crise, elle m'a montré qu'avec l'énergie, la positivité, l'humour, l'esprit, on pouvait traverser tout ça plus facilement", avance-t-il. Quant à son père qui voulait être mime, et qui a beaucoup été frustré de ne pas se réaliser en tant qu'artiste, Gad Elmaleh a découvert qu'il avait, malgré tout, réussi à s'épanouir à travers sa réussite à lui. Des confidences que seul le temps, laissé par cette crise, a permis de faire éclore. "J'ai finalement réalisé son rêve", lâche-t-il.