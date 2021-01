VIDÉO - "Je n’ai pas le droit de me plaindre" : Enrico Macias souriant malgré les épreuves dans "7 à 8"

Toutes ses phrases sont ponctuées d'un rire sonore et franc. Âgé de 82 ans, le chanteur Enrico Macias n'a rien perdu de sa chaleur et de sa gouaille. Mais derrière son sourire éclatant, le compositeur et acteur français cache ses récentes blessures. À commencer par la maladie du Covid-19 qui l'a touché il y a quelques mois. "Je ne me sentais pas bien, j'étais très fatigué. Ils ont vu le Covid-19 dans mes poumons", raconte l'octogénaire. Autour de lui, plusieurs de ses amis ont succombé à l'épidémie. À ce moment-là, l'homme pensait qu'il allait y rester. À tort. "Finalement, ce n'était pas si grave, il a dû vouloir me demander un autographe", sourit-il avant d'ajouter "il m'a épargné".