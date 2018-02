SEPT À HUIT – "Qu’on brûle tout ça !" : l’interview sans concession de Rose McGowan, l’actrice par qui le scandale Weinstein a éclaté

Un an avant les révélations du New Yorker et du New York Times sur les agissements d’Harvey Weinstein, elle avait sonné l’alarme en affirmant, déjà, avoir été agressée sexuellement par un grand producteur américain. Mais sans jamais, alors, le nommer. Plus de 4 mois après l’étalage sur la place publique de l’affaire qui a ébranlé Hollywood, Rose McGowan refuse toujours, ou presque, de prononcer le nom du "monstre" qu’elle accuse de l’avoir violée en 1997, alors qu’elle était âgée de 23 ans et à l’affiche de la comédie d’horreur Scream. "A chaque fois que je l’entends, c’est comme si une balle me transperçait le cœur", lâche-t-elle face aux caméras de Sept à Huit.