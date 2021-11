VIDÉO - "Ça fait des adultes brisés" : dans "Sept à Huit", Thierry Beccaro se confie sur son passé d'enfant battu

De ces violences, des années plus tard, il n'en a rien oublié. "Ça fait mal, ça vous fracasse le corps et ça vous fracasse la tête. Ça vous fracasse la vie. Ça vous fait des adultes qui sont brisés, vraiment", tient à souligner l'acteur. De sa vie d'enfant et d'adolescent il ne garde rien, si ce n'est "la peur", "la trouille", pour lui et pour sa sœur "témoin de tout ça".

"Avant que mon père ne rentre, je la suppliais de ne pas faire des boulettes en mangeant parce que ça allait le rendre fou", raconte l'homme de télé et de théâtre marqué à 65 ans par une profonde tristesse, qui perdure, avec cette difficulté "d'accéder au bonheur".

Car si, longtemps, l'ancien présentateur a tenté de faire bonne figure, cela ne l'a pas empêché de faire une grave dépression et de tomber dans une addiction aux anxiolytiques. "Des produits qui vous enveloppent, qui vous permettent de vous évader un peu", décrit Thierry Beccaro. Selon lui, c'était alors le seul moyen pour "surmonter ce qui parfois vous semble être, à vous, l'insurmontable".