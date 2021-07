VIDÉO - Nicolas Bedos se confie sur la fin de vie de son père dans "Sept à Huit"

Éternel angoissé, le succès que Nicolas Bedos rencontre aujourd'hui ne le rend pas plus serein. "C'est ma nature d'être inquiet et anxieux. Mais j'ai l'impression pour la première fois de ma vie que je pourrai vivre de mon métier, qui est de faire des films. Je n'ai plus cette sensation de sursis", admet l'ex-compagnon de Doria Tillier, qui n'oublie pas la grave dépression qu'il a traversée à l'âge de 20 ans et qui l'a cloué chez lui pendant 2 ans.

"J'ai eu des fées qui étaient un tout petit peu encombrantes", admet le fils de l'humoriste Guy Bedos, dont la marraine était Gisèle Halimi et le parrain Jean-Loup Dabadie. Des pointures face auxquelles il fallait être à la hauteur. "J'ai implosé, je n'étais même plus capable de sortir de chez moi, je passais mon temps à regarder la télévision en mangeant des pâtes", se souvient-il. "Je ne pensais qu'à une chose, c’était me balancer par la fenêtre".

Révélé par la télévision, ses bravades humoristiques lui ont valu une image clivante. "Je le comprends. Quand je rencontre des gens, ils me disent souvent que je suis moins arrogant et moins désagréable qu'ils n'imaginaient. Je n'ai pas une gueule qui respire l'humilité, j'ai un délit de gueule antipathique. C'est comme ça. Je sais que si je voulais vraiment me faire apprécier, il faudrait que je me cache".