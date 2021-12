VIDÉO – "Je suis un enfant du peuple de France" : les confidences de Gims dans "Sept à Huit"

Il s'est d'ailleurs, au passage, découvert une voix de baryton. "Une voix de baryton martin, parce que je peux monter dans les aigus et redescendre dans les graves", rectifie l'artiste qui a rempli le Stade de France l'an dernier avec 72.000 spectateurs. Son rêve aujourd'hui ? Se produire à l'Opéra Garnier. "C'est l'un de mes endroits préférés à Paris. J'aimerais me produire là-bas avec tout ce qui va avec le lieu : les hommes arriveraient en costumes et nœuds pap, les femmes avec de belles robes, les petites jumelles. C'est mon rêve", assure le chanteur au destin incroyable.

Né au Zaïre sous Mobutu, ses parents décident de fuir la dictature et débarquent en France sans travail, ni papier, ni logement. Gims grandit trimballé de squat en squat. "J'étais un petit migrant et par je ne sais quel miracle on s'est stabilisé", se souvient l'artiste de 35 ans, qui raconte que c'est le centre de loisirs qui l'a aidé à s'en sortir. "J'ai appris l'histoire de la France, les artistes français, l'art". C'est aussi là qu'il découvre la scène à l'âge de 9 ans, en jouant dans Le Bourgeois gentilhomme. "Je me rends compte que j'aime ça, je rentre dans la culture, dans la fierté de la France. C'est là qu'on m'applaudit pour la première fois". Toujours sur le fil, il traîne quotidiennement au milieu des dealers. "Je ne suis pas tombé dedans parce que j'étais passionné par tout ce que je découvrais. L'art m'a préservé de tout ça parce que j'étais occupé".

La France se dirige-t-elle d'après lui vers plus de métissage ou plus de communautarisme identitaire ? "La France reste un pays de métissage quoi qu'il arrive. Il n'y a pas de plus grande injustice que de s'en prendre à quelqu'un pour une couleur qu'il n'a pas choisie. Moi, je ne me souviens pas d'avoir choisi ma couleur", réagit Gims. "En général on s'en prend à quelqu'un pour des actes ou des faits, pas pour quelque chose qu'ils n'ont pas maîtrisé. Pour moi, le racisme fait partie des plus grandes injustices".

En parlant de racisme, en a-t-il souffert ? "J'en ai souffert étant gamin, bien sûr. On m'a traité de singe, de macaque ou de sale noir. Ce qui me choque, c'est de me dire qu'on traite encore des enfants comme ça aujourd'hui, en 2021. Il y a un boulot qui n'a pas été fait". La France serait-elle un pays raciste ? "Je ne peux pas dire que la France est un pays raciste, parce que ça serait condamner des innocents, des gens qui ne le sont pas. Moi, je suis un enfant du peuple, du peuple de France. Je suis né à Kinshasa, mais j'ai fait mes premiers pas et mes dents ici", poursuit Gims, qui estime que même si "le mal est là, c'est le bien qui domine".