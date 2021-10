"Peut-être que ça m'a donné la force d'en vouloir plus" : Jean-Paul Rouve se confie sur son enfance dans "Sept à Huit"

INTERVIEW - Alors qu'il campera le père du Petit Nicolas dans les nouvelles aventures au cinéma du héros de Goscinny et Sempé, Jean-Paul Rouve se livre ce dimanche face à Audrey Crespo-Mara dans "Sept à Huit". Il revient sur la trajectoire qui l'a amené, d'un milieu populaire de Dunkerque, à devenir un acteur célébré et un réalisateur reconnu.

Père d'un adolescent à la ville, c'est en papa du Petit Nicolas que Jean-Paul Rouve reviendra sur les écrans le 20 octobre*. Il répond auparavant ce dimanche dans "Sept à Huit" aux questions d'Audrey Crespo-Mara, qui lui consacre son "portrait de la semaine". L'occasion pour l'acteur et réalisateur de revenir sur ses origines populaires et nordistes assumées, indissociables de sa trajectoire et de ses choix. Il demande d'ailleurs régulièrement à l'enfant qu'il a été si la direction est toujours la bonne.

Toute l'info sur Sept à huit

"Ça va, l'un dans l'autre je suis fier de toi, tu t’en es plutôt bien sorti", lui répond la voix de son enfance. Loin d'être un auto-satisfait, Jean-Paul Rouve explique dans cet entretien qu'il dialogue encore régulièrement avec l'enfant unique qu'il fut. Une petite voix qui l'a souvent encombré. "En ce moment ça va, on s'entend bien", s'amuse l'acteur face à Audrey Crespo-Mara.

Aux origines

Le gosse de Dunkerque est devenu une star nationale, à la suite du triomphe de la série des "Tuche". Il a le sentiment de venir du même monde que cette famille populaire du Nord, et ne supporte pas qu'on les attaque pour ce qu'ils représentent : "Quand on critique les Tuche, j'ai l'impression qu'on dit du mal d'amis". Son père n'était pas un "Jeff Tuche", se souvient-il, mais "certains de ses amis, ou d'autres membres de la famille, oui". C'est aussi son père qu'il défend, quand il se souvient que sa famille maternelle, plus petit-bourgeoise, regardait "avec un certain mépris" cet ouvrier des chantiers navals, que leur fille avait choisi pour mari. "Peut-être que ça m'a donné la force d'en vouloir plus", suppose Jean-Paul Rouve.

Éloge de la mélancolie

Fils unique, enfant solitaire, timide et mélancolique, chez Jean-Paul Rouve, l'humour arrive "plus tard, à l'adolescence, comme une arme et comme une protection". Ce n'était pas une enfance malheureuse, précise-t-il, mais "je rêvais d'ailleurs : à un moment il faut partir, il faut savoir s'en aller !". Les films qu'il réalise conservent d'ailleurs la mélancolie de cette enfance : "Je trouve que c'est un sentiment tellement beau, la mélancolie, tellement noble, et tellement humain". "Chez moi, c'est comme un parfum qui flotte en permanence", reconnaît-il. Sa carrière conserve d'ailleurs depuis ses débuts la trace de ces paradoxes de l'enfance, avec un va-et-vient constant entre comédies populaires et films intimistes. * "Le Trésor du Petit Nicolas", de Julien Rappeneau

La rédaction de LCI

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.