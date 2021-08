Soprano dans "Sept à huit" : "J'espère toujours retrouver mon enfant né sous X"

"La semaine, j’étais à l'école de la République et le week-end, à l'école musulmane. C'est là que j'ai découvert la musique avec les chants religieux et l'appel à la prière", se souvient l'artiste âgé aujourd'hui de 42 ans. "Et puis Michael Jackson est arrivé quand j'avais 5 ans ! Je me suis dit que je voulais faire comme lui, même si je n'étais pas bon pour danser à l'envers ! Mais je voulais mettre des étoiles dans les yeux des gens", admet-il.

Il est connu pour sa gentillesse et son sourire légendaire. Audrey Crespo-Mara consacre son portrait de la semaine à Soprano, ce dimanche 29 août dans "Sept à huit". Le rappeur à succès et coach de "The Voice" revient sur son incroyable parcours. Car rien ne prédestinait ce fils d'immigrés comoriens né dans les quartiers Nord de Marseille à devenir le premier rappeur à remplir le stade Vélodrome. Jusqu'à ce que la musique bouleverse sa vie.

Amoureux des mots, il se met alors au rap et monte un groupe avec ses cousins et son ami d’enfance, Psy 4 De La Rime. Mais il garde toujours une mélancolie qui ne le quitte jamais, dûe à une profonde blessure de jeunesse. "J'étais avec une fille et on a eu un enfant à 16 ans. Mais on était trop jeune. Elle a placé l'enfant à la DDASS sans m'en avertir. Il est né sous X, (...) et comme je ne l'ai pas reconnu, je ne suis pas considéré comme son père. Et ça me fait mal, car à l'heure actuelle, je ne sais pas s'il est vivant, s'il est en bonne santé. C'est compliqué", admet Soprano qui a sorti en 2007 la chanson Parle-moi pour ce fils qu'il n'a pas connu. Espère-t-il encore le retrouver ? "Oui, j'espère toujours, comme tous les papas".

Très marqué, Soprano admet avoir même pensé à mettre fin à ses jours. "C'était une période très compliquée, heureusement qu'il y avait la musique, j'ai pu tout lâcher à l'intérieur pour ne pas faire plus de bêtises", poursuit le chanteur qui est aujourd'hui papa de trois enfants : deux filles, Inaya et Luna nées en 2007 et 2012, et un fils, Lenny, né en 2009.