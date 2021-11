REVIVEZ - "Danse avec les stars" la finale : c'est Tayc qui l'emporte face à Bilal Hassani !

MICHOU EN PISTE





Le challenger de la finale entre en scène avec sa partenaire Elsa Bois. Vont-ils créer la surprise ce soir ? Une chose est sûre : une belle complicité s'est nouée entre eux depuis leur première répétition. Et un peu plus ? Leur chorégraphie, mélange de tango et de paso doble, est l'une des plus sensuelles.





"Je me suis régalé", avoue Chris. "Avoir réussi à apprendre tout ce que tu as appris, rien que pour ça tu as déjà gagné". Denitsa et Jean Paul Gaultier saluent eux aussi le parcours. "Michou, tu es notre chouchou", lance le créateur de mode. François Alu lui a vu "un félin". "Tayc a mis la barre très haut mais c'est ta meilleure performance".





Les notes : 8 pour Jean Paul, 8 pour Denitsa, 8 pour François et 8 pour Chris. Ce total de 32 points est l'un des meilleurs de Michou. Mais sera-t-il suffisant pour devance Bilal ? Tayc, lui, est qualifié pour la suite quoi qu'il arrive...