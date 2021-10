VIDÉO - "Sept à Huit" : les confidences d'Amel Bent sur sa douloureuse maternité

"Quand on vous dit non, vous êtes enceinte mais vous n’aurez pas d’enfant, c’est vraiment dévastateur". C’est un entretien bouleversant qu’Amel Bent a accordé ce dimanche, dans l'émission de TF1 "Sept à Huit", à Audrey Crespo-Mara. La chanteuse, qui a reçu la journaliste chez elle, y raconte pour la première fois comment elle a enduré il y a quelques mois, alors qu’elle était en plein tournage des émissions de "The Voice", la perte de l’enfant qu’elle attendait.

Une douleur que la maman d’Hana et Sofia, âgées de 5 et 4 ans, a affronté avec son mari, Patrick Antonelli, sans jamais rien en montrer aux téléspectateurs du show musical. "Qui peut imaginer qu’à ce moment-là, je suis en train de perdre un enfant ?", dit-elle. Avant d’ajouter : "C’est là où la phrase iconique des artistes, ‘the show must go one’, prend tout son sens".