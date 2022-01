VIDÉO - Charlotte Gainsbourg : sa déclaration d’amour pudique à sa mère Jane Birkin dans "Sept à Huit"

Elle qui s’est souvent vue comme "une pâle copie" de ses célèbres parents "ne se sent pas plus légitime aujourd’hui". Chanteuse et actrice, Charlotte Gainsbourg passe derrière la caméra pour la première fois pour un projet très personnel. Le plus intime sans doute de sa carrière. Dans Jane par Charlotte, elle raconte les liens qui l’unissent à sa mère Jane Birkin. "C’était, j’imagine, une déclaration d’amour un peu déguisée", reconnaît-elle dans la vidéo de "Sept à Huit" en tête de cet article.