VIDÉO – "Sept à Huit" : Franck Dubosc évoque avec émotion la mort de son père

"Il a vu que j’avais fait l’Olympia. Il n’est pas venu, il ne pouvait pas se déplacer. (…) Je pense que pour lui, c'était la consécration. Il était malade, il aurait pu venir, mais il avait honte de lui", a expliqué Franck Dubosc, les larmes aux yeux avant d'évoquer la lettre que son père lui a adressée quelques jours plus tard.

Ce qui me fait le plus de peine, ce n’est pas ce qu’il a mis, c’est sa façon d’écrire comme un enfant, parce qu’il ne pouvait plus écrire - Franck Dubosc