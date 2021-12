VIDÉO – "Sept à Huit" : Muriel Robin raconte comment elle a appris que son père n'était pas son père biologique

L’histoire a aussi été quelque peu compliquée avec son père, même si elle se souvient d''un homme charmant'. Bon, plutôt timide, pas trop bavard et très chouette". Ce n’était pas son père biologique, a récemment appris l’actrice. "Je l’ai su quand j’ai écrit mon livre. À la fin, la personne avec qui j’ai travaillé m’a dit : on va aller voir la meilleure amie de ta maman". Celle-ci a alors révélé le secret de famille : "Mon père n’était pas mon père". "Elle me dit qui est mon père, je voyais très bien qui il était", poursuit Muriel Robin. Même si la nouvelle a forcément été difficile à encaisser, elle lui "a fait découvrir un demi-frère". Pour l’anecdote, raconte la comédienne les yeux rieurs, "quand j’étais sur les marchés, âgée de 12 ans, je le voyais. Je le regardais en me disant : il ne me déplaît pas lui. Coup de bol, on n’a rien fait".