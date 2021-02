Retour sur la vie de Fernandel, disparu il y a 50 ans

À ses débuts dans les années 30, Fernandel jouait sur scène un comique troupier. Ses parents travaillaient dans le théâtre et son petit-fils aussi. Fernandel a rencontré la grand-mère de ce dernier à l'âge de huit ans. Et lorsqu'il allait la retrouver pour jouer avec elle, la mère d'Henriette, donc sa future belle-mère disait : "Voilà le Fernand d'elle". Lorsqu'il est devenu artiste, il l'a donc pris comme pseudonyme, en hommage à sa femme.

Après différents métiers, Vincent Fernandel, professeur de théâtre, a choisi de jouer et il a gardé ce pseudonyme. Et comme son grand-père il y a 50 ans, il a enregistré les Fables de la Fontaine. Rodolphe Rouxel, distributeur, s'intéresse à Fernandel, qui pour lui, est une figure essentielle de Marseille. Il distribue certains films signés Marcel Pagnol comme "Topaze" et "Naïs". Il les restaure ou les ressort régulièrement en salles.

Aujourd'hui encore, "Don Camillo" ou le film "La Vache et Le Prisonnier" demeurent ses plus gros succès. Et pour les 50 ans de sa mort, deux coffrets sortent sur Internet avec plus de 120 chansons interprétées par Fernandel.