REVIVEZ – "Danse avec les stars" : Moussa Niang éliminé, Bilal Hassani bluffe à nouveau le jury

PLACE A LA DEUXIEME MANCHE





9 couples vont disputer la deuxième manche avec une figure imposé : le triple saut. Tout un programme. Les juges ont donné leur maximum de points à Dita Von Teese et Christophe Licata. Le classement est bouleversé et c'est donc Moussa et Coralie Licata et Vaimalama Chaves et Christian Millette qui rejoignent Jean-Baptiste et Inès Vandamme au face à face. Bilal Hassani et Jordan Mouillerac étant en première position, ils sont d'office qualifiés pour la semaine prochaine.