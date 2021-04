VIDÉO - Revivez les moments forts des funérailles du prince Philip

Puis sa dépouille a été transportée au sein de la chapelle Saint-Georges accompagnée de chants religieux. L'immense nef paraissait bien vide : seulement 30 convives étaient autorisés à assister à la cérémonie, répartis de part et d'autre de la nef. La distanciation physique et le port du masque étaient rigoureusement respectés par la famille royale.

Comme prévu les funérailles du prince Philip se sont terminées aux alentours de 15h50 locales. La reine Elisabeth II est remontée dans sa voiture pendant que le reste des membres de la famille est reparti à pied vers le château de Windsor.

Sur le chemin du retour, le prince Harry et son frère William ont échangé quelques mots, eux qui n'ont pas marché cote à cote lors de la procession avant de la cérémonie. Mais, en l'absence de micro, le contenu de cette discussion est restée inaudible pour le public. Selon la presse britannique, les deux frères sont en froid depuis plusieurs mois, et plus spécifiquement après l'interview de Meghan et de Harry avec Oprah Winfrey il y a quelques semaines. Celle-ci a ébranlé la monarchie britannique alors que le couple a notamment accusé un des membres de la monarchie de racisme à l'égard de leur fils, Archie.