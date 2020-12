Richard Galliano, un musicien hors normes

Richard Galliano va bientôt souffler ses 70 bougies et il fêtera également ses 50 ans de carrière. L'accordéoniste a reçu beaucoup de récompenses et son style unique lui a permis de collaborer avec de nombreux artistes du jazz. Avec ces derniers, il a appris le métier de musicien et plus tard, il a décidé de faire quelque chose de plus personnel. Artiste d'accompagnement, Richard Galliano devient alors le meneur. On se déplace dans le monde entier à ses concerts pour voir et écouter son accordéon extravagant. Malgré sa grande timidité, il a rêvé d'être au devant de la scène. Cette année, il revient à ses collaborations passées, notamment "Barbara", à travers un album de valse accordé à l'accordéon, sa plus belle histoire d'amour.