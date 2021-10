Royaume-Uni : de minuscules œuvres artistiques vendues plus de 100.000 euros

"Il m'a semblé naturel d'explorer les peintures et de découvrir jusqu'où je pouvais aller", a indiqué l'artiste à la BBC . "Si la création d'une micro-toile utilise le même processus que la réalisation d'une œuvre d'art en taille réelle, l'accent est mis sur la transposition des qualités esthétiques de l'original tout en les représentant à une échelle beaucoup plus petite", a-t-il expliqué.

Depuis 2018, l'artiste britannique fait ainsi partie des trois spécialistes (avec Willard Wigan et Graham Short) de ce type de créations, appelées "micro-art", que compte l'Angleterre. Ce sont principalement de petites peintures ou sculptures faites à l'aide d'un microscope. Ce travail minutieux a conduit l'artiste à entrer dans un état de "transe presque sans émotion", dévoile-t-il dans le média britannique, tout en soulignant qu'il travaille de nuit afin d'éviter les bruits et les distractions.

Ces œuvres d'art complexes - dont chaque pièce de 0,5 mm de large nécessite plus d'un mois de travail - se révèlent être un véritable "défi physique et une bataille mentale", a-t-il ajouté. "Je dois essentiellement ralentir mon rythme cardiaque. Je contrôle mes nerfs, je me stabilise. Je me perds dans mon propre monde, vraiment".

Sa satisfaction, il la trouve dans le résultat : "La seule chose que j'apprécie, c'est quand c'est fait. Ce soulagement, puis de voir les expressions de joie et de surprise sur les visages des gens, est fantastique."