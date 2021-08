Se laver ou pas ? Mila Kunis et Ashton Kutcher s’amusent du débat qu’ils ont lancé à Hollywood

Dans la foulée du couple, d’autres acteurs se sont épanchés sur leurs préférences dans la salle de bains. Il y a ceux qui comme les héros de la série That’s 70 Show qui estiment que less is more – moins, c’est mieux. Mariée à Dax Shepard – qui a recueilli les confidences du couple Kutcher, Kristen Bell (Veronica Mars, La Reine des neiges) a révélé qu’elle attendait que ses deux filles de 8 et 6 ans "puent" pour les mettre sous la douche. "En Californie, nous n’avons pas une tonne d’eau. Donc quand je me douche, je prends les filles avec moi et on utilise la même eau", explique-t-elle dans une interview au Daily Beast Live, mettant en avant une décision écologiste.