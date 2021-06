Sean Penn, Matt Damon, Sophie Marceau, Marion Cotillard… Ces stars qui ne veulent pas manquer Cannes 2021

Sur le papier, ça ressemble à un Cannes ordinaire, ou presque. Avec des réalisateurs "habitués" de la Croisette, d’autres qui ne demandent qu’à le devenir. Et pas mal de têtes d’affiches célèbres des deux côtés de l’Atlantique, même si la balance penche nettement du côté tricolore, de nombreuses délégations étrangères attendant encore de savoir si la situation sanitaire, qui avait entraîné l'annulation de la manifestation l'an dernier, leur permettra d'entrer sur le sol français et comment.

Deux tapis rouges made in France devraient ravir les fans et les photographes : d’abord celui Tout s’est bien passé, le nouveau film de François Ozon avec Sophie Marceau, leur première collaboration après plusieurs tentatives manquées par le passé. Dans cette adaptation du roman d’Emmanuelle Bernheim, la comédienne incarne une femme qui aide son père à mourir après un AVC, un rôle confié à André Dussolier.

Cinq ans après l’accueil glacial fait à The Last Face, Sean Penn revient lui en tant qu’acteur et réalisateur avec Flag Day, l’histoire d’une jeune journaliste qui enquête sur le passé de son père, un escroc notoire. Pour lui donner la réplique, l’ex-enfant terrible du cinéma américain a fait appel à sa propre fille, Dylan Penn, 30 ans, pour son premier grand rôle à l’écran. De son côté le comédien Val Kilmer, inoubliable Jim Morrison dans The Doors d’Oliver Stone, viendra présenter Val, un documentaire relatant sa carrière et son combat contre le cancer.