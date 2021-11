VIDÉO - Victime de violences conjugales, Camille Lellouche se livre dans "Sept à Huit"

Du plateau de "The Voice" aux plus belles scènes de France, Camille Lellouche a tracé son chemin. À 35 ans, elle est devenue une artiste respectée, à l’aise dans tous les registres de l’émotion, couronnée aux Victoires de la musique pour son duo avec Grand Corps Malade. Au printemps dernier, elle a dévoilé "N’insiste pas", une chanson très personnelle qui figure sur l’album A, sorti ce vendredi. Elle s'inspire de façon très crue de la période où elle a été victime de violences conjugales, comme elle le raconte en détails à Audrey Crespo-Mara dans le portrait de la semaine de "Sept à Huit", diffusé ce dimanche sur TF1.

Quand tu fais 40 kilos, tu ne vas pas loin. On te tient, on t’empêche de respirer (…) C’était mon premier amour alors le rapport au sexe, c’était très violent pour moi

"Quand je suis revenue 15 minutes après, j’entends au loin 'elle est où cette pute ?'. J’ai un choc. Et je dis 'c’est moi la pute ?'. Il me dit 't’étais où sale pute ?'. J’ai pas le temps de réagir qu’il me met une claque, très violente. Il faisait quand même 120 kilos, on était sur un monstre." Il demande pardon, elle accepte ses excuses. "C’est trop tard pour moi ", estime Camille Lellouche qui s’estime dès lors "sous emprise".

La suite, ce sont "les violences psychologiques tous les jours, et physiques tout le temps, trois ou quatre fois par semaine". Un facteur déclencheur ? "Le fait que je n’ai pas envie de faire l’amour avec lui par exemple. Quand t’as quelqu’un de très costaud, t’as pas le choix", dit-elle les larmes aux yeux. "Quand tu fais 40 kilos, tu ne vas pas loin. On te tient, on t’empêche de respirer (…) C’était mon premier amour alors le rapport au sexe, c’était très violent pour moi."