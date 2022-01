VIDÉO - "Sept à Huit" : Emmanuel Macron "avait la capacité d’être un bon roi", estime Stéphane Bern

INTERVIEW - Face à Audrey-Crespo Mara dans "Sept à Huit", qui lui consacre ce dimanche son "portrait de la semaine", l'animateur Stéphane Bern se confie sur sa relation avec le président de la République et remonte aux origines de sa passion pour le patrimoine historique et les grandes familles royales.

"Notre République est profondément monarchique" : dans un entretien accordé à Audrey Crespo-Mara, diffusé ce dimanche 8 janvier dans "Sept à Huit", le journaliste, animateur et écrivain Stéphane Bern raconte sa fascination pour les monarchies, et livre sa vision de la présidence d'Emmanuel Macron. Au sujet de ses aspirations royalistes, apparues lors de sa jeunesse, il était "plus séduit par la continuité historique que par des présidents", confie-t-il, avouant avoir "toujours été loyaliste".

"J’ai vite compris quand même que les monarchies autour de nous sont républicaines et que notre République est profondément monarchique, parce qu’il y a plus de protocole à l'Élysée pour voir le président que pour rencontrer le grand duc du Luxembourg", glisse-t-il dans un sourire. Quant au président de la République, il raconte l'avoir invité à un dîner avant qu'il parvienne à la tête de l'État. À cette occasion, Emmanuel Macron aurait alors déclaré : "Être président ce n’est pas gouverner, c’est incarner". "Je l’ai cru, parce que c’est exactement la bonne définition", confie l'animateur. Avant de nuancer : "Mais combien de temps cela tient-il ? Très vite, il a été obligé de mettre les mains dans le cambouis, de prendre parti et d’être aimé par les uns, détestés par les autres. C’est très difficile de rassembler dans notre pays. (...) Il avait la capacité d’être un bon roi, or à force de plaire à tout le monde on finit par ne plus plaire à personne."

Loto du patrimoine : "Je ne l’ai pas fait pour le président, je l’ai fait pour la France"

Quant à la mission de six mois que lui a confiée le président de la République en 2017, visant à venir en aide aux bâtiments français en péril, Stéphane Bern se dit "reconnaissant" et pense "avoir mené à bien" la tâche qui lui incombait. Le loto du patrimoine mis sur pied, avec la Fondation du Patrimoine et la Française des Jeux, a permis de "sauver 60% des 620 monuments confiés" sur trois ans et demi, affirme-t-il. S'il reconnaît que Brigitte Macron est "une amie", pour qui il a une "tendresse particulière", il assure ne pas avoir œuvré à cette mission pour le couple présidentiel. "C'était par patriotisme", déclare-t-il. "Je ne l’ai pas fait pour le président, je l’ai fait pour la France. C'est ce qui restera de ma vie. Cent ans après ma mort, on ne se souviendra pas de mes livres ni de mes émissions, on aura tout détruit, mais les monuments qu’on aura sauvés resteront."

"Les têtes couronnées m’ont permis d’imaginer une autre famille"

Au fil de cet entretien, Stéphane Bern s'est aussi confié sur son attrait plus intime pour les familles royales, une passion qu'il développe enfant pour échapper à un cadre familial très corseté dans lequel il ne se reconnaissait pas. "J’avais l’impression d’être entré dans cette famille comme on se trompe de porte", confie-t-il, se disant "réfractaire à toute éducation religieuse" et constamment puni par des parents très sévères pour avoir été "insolent". Contrairement à son frère aîné "surdoué", plus rangé, "j’étais un peu baroque pour mes parents, j’aimais les histoires de contes de fée, de roi, de reine et de princesse, dans une famille où ce n’était pas trop le genre de la maison", s’amuse-t-il, confiant s'être très tôt abonné à Point de Vue, magazine dédié à l’actualité des familles royales. Les voyages auprès de ses grands-parents, au sein du Grand-Duché de Luxembourg, accentuent son goût pour le quotidien et les histoires des cercles de la monarchie.

"Je trouvais que ces figures emblématiques cristallisaient l'amour des gens et qui vous rassemblaient simplement", raconte-t-il. "Les têtes couronnées m’ont permis d’imaginer une autre famille. Je voulais échapper à ma condition, rêver plus haut." Sans pour autant renier ses origines. L'animateur rend aussi hommage à sa mère et sa grand-mère notamment : "Mes morts vivent avec moi, ils sont en permanence en moi, je vis avec mon panthéon, je les aime".

