SEPT À HUIT - Toujours remonté contre son époque, Gérard Lanvin met ses maux en chanson

Pour lui, sa famille passera toujours avant tout. "Elle a toujours été une priorité. J'ai eu des enfants à élever, des fils, donc à partir de là, vous avez la responsabilité de ce que vont devenir ces deux garçons qui grandissent très vite et deviennent des hommes. Des mecs propres, des mecs biens à qui il a fallu donner des valeurs. Ça prend du temps et ce n'est pas en allant faire des films que vous pouvez le faire", explique-t-il.

Gérard Lanvin n'a jamais eu sa langue dans sa poche et il ne s'en cache pas. Une attitude qu'il a souvent payé cash en se faisant plus rare au cinéma. Éloigné des plateaux, il a donc décidé de mettre ses coups de gueule en chanson. Des paroles percutantes, griffonnées sur des carnets, qui parlent de l'époque actuelle, de Paris, ou encore du show-business qu'il a toujours voulu fuir. "Star, c'est une attitude que je n'aime pas", lance-t-il tout de go, comme pour mieux planter le décor.

Ce premier album, intitulé "Ici bas", est donc tout logiquement une œuvre familiale puisque c'est Manu Lanvin, son fils, qui en a composé les musiques. "Il m'a dit : 'j'ai écrit 10 musiques, sors tes cahiers et écris-moi 10 textes'", raconte-t-il. Un opus sur lequel l'acteur regarde, avec son œil acéré, notre époque bousculée par la crise sanitaire. "Il y a eu ce confinement terrible. Paris avec des rues désertes, et j'arrivais dans un havre de paix. On se retrouvait tous les deux et il n'y avait plus qu'une émotion en commun. C'est un partage avec de la musique et ça nous a fait voyager ensemble dans d'autres sphères que d'être déprimé et vraiment déconcerté par ce qui nous arrivait à tous", reconnaît Gérard Lanvin.

À l'arrivée, on retrouve un album très rock qui aborde les thématiques de société qui lui tiennent à cœur, mais qui l'angoissent aussi. "L'époque est déconcertante, affligeante. Pour moi, la technologie a pourri le monde. Les sans-couilles parlent derrière leurs écrans. C'est de la dénonciation, de la délation. C'est une époque minable. C'est très difficile aujourd'hui d'imaginer un monde heureux dans les années qui vont venir", lâche-t-il. Et de poursuivre : "On s'aperçoit que rien ne fonctionne, des hôpitaux en passant par les flics, et pourtant ils sont essentiels. Ça fait trente ans que j'entends les infirmières se plaindre, ce n'est pas d'aujourd’hui. Où vont tous ces impôts qu'on paye ?", interroge l'acteur.

Face à ce constat, au détour de certaines chansons, quelques présidents de la République en prennent pour leur grade. Comme sur "Entre le dire et le faire", un single sorti ce 15 avril qui revient sur les 3 derniers quinquennats. "On a eu l’agité du karcher. Se remarier, c’est tout ce qu’il a su faire", chante-t-il notamment. "Ces présidences-là sont des présidences people. On ne retient rien politiquement d'eux", lance-t-il.