Sortie ciné : "Mystère", l’incroyable complicité d’une petite fille avec des loups

"Le but, c'était que Shanna fasse partie de cette famille. Elle a passé beaucoup de temps avec eux. Elle venait très souvent et on a pu créer ce lien avec eux. Elle fait vraiment partie de la meute", explique Muriel Bec, dresseuse. Deux ans après le tournage, les loups se battent encore pour obtenir les faveurs de Shanna. Cette dernière est restée en contact avec eux. Des prédateurs qui lui ont appris le temps d'un tournage qu'un lien fort était possible entre eux.