"SOS villages", "Une semaine pour l’emploi", "Nos vacances en France"… les belles opérations du 13H

"Votre plus beau marché", "SOS Villages", "Une semaine pour l'emploi", "Coups de cœur de Noël"... avec la complicité de Dominique Lagrou-Sempère, Jean-Pierre Pernaut a lancé de nombreuses opérations spéciales. Avec celles-ci, ils ont essayé d'être au plus près des Français durant les fêtes comme durant les moments les plus durs. Parmi les plus emblématiques, il y a "SOS Villages" qui a permis de sauver de nombreux commerces.