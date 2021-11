Soupçons de viols sur mineurs : le chanteur Jean-Luc Lahaye mis en examen et écroué

Interpellée également mercredi, la fille du chanteur a vu sa garde à vue pour "subornation de témoins et complicité de viol sur mineur de plus de 15 ans" être levée le jour-même en raison de son état de santé.

À l'issue de quarante-huit heures de garde à vue dans les locaux de l'Office central pour la répression des violences aux personnes (OCRVP), il a aussi été mis en examen pour "agression sexuelle de mineurs de plus de 15 ans, corruption de mineurs" et abus de faiblesse, a précisé cette source.

Il avait été interpellé mercredi 3 novembre matin par les policiers de l’Office central pour la répression des violences aux personnes (OCRVP) à Paris. Soupçonné d’avoir agressé deux adolescentes âgées de 16 et 17 ans en 2013 et en 2014, le chanteur de 68 ans avait été placé en garde à vue pour "viol et agression sexuelle sur mineur de plus de 15 ans, corruption de mineurs de plus de 15 ans, abus frauduleux de l'état de faiblesse d'un mineur pour le conduire à un acte préjudiciable, atteinte à l'intimité de la vie privée et détention d'image à caractère pédopornographique", selon une information confirmée par le parquet de Paris auprès de LCI.

Sa fille avait également été placée en garde à vue pour des soupçons de "subornation de témoins et complicité de viol sur mineur de plus de 15 ans", ainsi que deux autres femmes pour "non-dénonciation de crime et complicité de viol sur mineur de plus de 15 ans". D'après Le Parisien, il s'agirait des mères des deux victimes qui auraient poussé leurs filles à avoir des relations avec la star qu'elles admiraient également. Parmi les deux victimes figure l’adolescente pour laquelle Jean-Luc Lahaye avait été condamné pour corruption de mineur en 2015.