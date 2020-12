Spectacles : répéter envers et contre tout

Premier contact avec la scène depuis des mois. Première répétition collective du célèbre ballet "La Bayadère". L'ambiance est particulière. Il y a les masques et les réflexes à retrouver. "Les muscles ont fendu, les tendons se sont raidis. Il y a une grosse remise en route à faire. Il a fallu doubler totalement le temps de répétition. Un balai comme celui-là qui théoriquement on se répète en 4 à 5 semaines. On a tout dédoublé. On a quasiment répété deux mois et demi pour certains", explique Lionel Delanoë, maître de ballet à l'Opéra national de Paris.