Street art : ces fresques qui embellissent les villes

Ce sont de grands tableaux offerts aux habitants des villes. Des fresques géantes fleurissent sur des buildings. Elles changent le visage des quartiers et font de la cité un nouveau musée. À Paris, dans le XIIIe arrondissement, l'artiste Wen2, breton, est en train de dessiner le phare Perdrix du Finistère sur un immeuble de la ville. Après avoir tracé l'esquisse à la craie et les volumes rouleaux de peinture, vient le moment des finitions. La bombe, c'est ce qui va donner du relief et des couleurs à l'ensemble pour être vu de loin et d'en bas.