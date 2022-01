Stromae voulait "casser les codes" du JT : dans les coulisses de l'interview événementielle sur TF1

EN OFF – Cyril Auffret, rédacteur en chef du 20 heures de TF1, a levé le voile sur les coulisses de l'interview du chanteur belge qui a créé l'événement ce dimanche.

C'était un grand moment de télévision. Ce dimanche, Anne-Claire Coudray recevait Stomae dans le journal de 20 heures de TF1. Le chanteur belge qui fait son grand retour après 7 ans d'absence avec l’album Multitude prévu pour le 4 mars, a créé la surprise en interprétant le titre "L'Enfer" en pleine interview. "Dans vos chansons, vous parlez aussi beaucoup de solitude. Est-ce que la musique vous a aidé à vous en libérer ?", lui demande Anne-Claire Coudray alors que l'entretien touche à sa fin. Face à elle, Stromae qui s'est remis d'un burn-out ces dernières années, lui répond en chantant, dans une mise en scène très habile. "Du coup, j'ai parfois eu des pensées suicidaires / J'en suis peu fier / On croit parfois que c'est la seule manière de les faire taire / Ces pensées qui me font vivre un enfer", entonne l'artiste immobile sur sa chaise, le regard planté dans celui des téléspectateurs.

Stromae a été impressionné par le plateau du 20 heures - Cyril Auffret

Invité dans la Matinale de LCI, Cyril Auffret, le rédacteur en chef du 20 heures, est revenu sur les coulisses de cette interview qui a marqué les esprits et dont les détails ont été discutés il y a plus d'un mois avec le chanteur et son équipe. "Ils nous ont fait part de leur envie de casser un peu les codes du JT et d'interpréter un titre dans notre édition. On a été très flattés. Nous avons ensuite discuté pour voir quel était le meilleur moyen de le faire", explique Cyril Auffret.

"On trouvait cela bien que ça s'inscrive dans une interview et que ce soit la dernière réponse de Stromae sur ce qui a été le plus difficile pour lui au cours de ces dernières années, c’est-à-dire de gérer cet épisode un peu dépressif", a poursuivi le rédacteur en chef qui confie que le chanteur a été "impressionné par le plateau du 20 heures".

7,2 millions de téléspectateurs devant Stromae

"On avait beaucoup discuté par Skype avant, il n'y avait pas de piège pour lui, donc il était très détendu", a-t-il rajouté. Un beau moment de télévision et une belle bouffée d'oxygène pour le 20 Heures qui a réalisé de belles audiences en réunissant 6,9 millions de téléspectateurs avec 29,6% de part d'audience. Quant à la séquence inédite avec Stromae, elle a été très suivie par 7,2 millions de téléspectateurs et a généré 5,5 millions de vidéos vues sur les réseaux sociaux.

Rania Hoballah

