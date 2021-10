Alec Baldwin s'exprime pour la première fois depuis qu'il a tué accidentellement Halyna Hutchins sur tournage de Rust

Alec Baldwin s'exprimait pour la première fois devant des caméras de télévision depuis le drame, le 21 octobre et il a redit combien il était affecté, qu'elle était une "amie". "Elle était ma famille", a-t-il déclaré à propos de la victime Halyna Hutchins, selon des images diffusées par la chaîne people TMZ , montrant Alec Baldwin accompagné de son épouse Hilaria à Manchester dans le Vermont (nord-est). Il avait déjà auparavant exprimé sur Twitter sa douleur après la tragédie et indiqué qu'il coopérait avec la police chargée de l'enquête.

Aucune arrestation n'a eu lieu à ce stade et les investigations se poursuivent sur les circonstances du drame survenu au ranch de Bonanza Creek, où Alec Baldwin tournait un film de western se déroulant au 19e siècle. Il manipulait un revolver qui lui avait été présenté comme non chargé et inoffensif quand le coup est parti tuant Halyna Hutchins et blessant à l'épaule le réalisateur Joel Souza.

Depuis l’accident, les appels en faveur d'un meilleur contrôle des armes sur les plateaux d'Hollywood se sont multipliés, un changement pour lequel Alec Baldwin a professé "son extrême intérêt". Il a confié être incapable de dire quand il pourrait à nouveau travailler sur un plateau avec des armes, et indiqué que le tournage de Rust, dont il est un des producteurs, ne reprendrait pas. "Nous étions une équipe très très soudée tournant un film ensemble et cet événement horrible s'est produit", a-t-il ajouté.