VIDÉO - Sylvie Tellier : "Je souhaite à Miss France 2021 de pouvoir aller à la rencontre de son public"

"Ça n'a pas été une année facile, et Dieu sait qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont tenté de s'attaquer au concours". Sylvie Tellier est soulagée. Après des mois d'incertitude liés à la situation sanitaire, la cérémonie de Miss France 2021 aura bien lieu le 19 décembre prochain au Puy du Fou. Et elle s'annonce grandiose, malgré l'épidémie de Covid-19 qui a quelque peu bouleversé les traditions. À commencer par le fameux voyage de préparation des candidates qui n'a pas pu avoir lieu au soleil, mais à Versailles. Malgré tout, les 29 Miss régionales sont ravies de pouvoir participer au concours qui a bien failli ne pas avoir lieu.

En raison de la distanciation sociale, Sylvie Tellier admet qu'il y a peut-être "un peu moins de complicité" que les années précédentes, ce qui n'empêche pas l'ambiance d'être bon enfant. "Elles sont conscientes qu'elles sont chanceuses de pouvoir vivre cette aventure. L'ambiance est plutôt bonne, elle est très studieuse". Et si cette année, le spectacle se fera sans public, les candidates pourront malgré tout compter sur le soutien de leurs familles et des personnes qui travaillent autour de l'émission pour venir les applaudir. Et comme le rappelle la patronne des Miss, le spectacle sera le même que les autres années, les filles et les danseurs ayant tous été testées pour pouvoir faire le show sans masque.