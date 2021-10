Sylvie Vartan fête ses 60 ans de carrière avec un 50e album

Après la mort de Johnny et les épreuves liées à son héritage, Sylvie Vartan voulait un album délicat comme pour tourner une page. "Quand on chante, on est soi-même. Les chansons sont révélatrices. On se met à nu quelque part. On se déshabille. Et franchement, c'est purifiant", confie l'artiste.