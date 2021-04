Tee-shirts, café, montres... quand le Louvre s'ouvre au business

Frederico Stauffer et Fanny gardent un pas tranquille dans la grande galerie du Louvre. Pour quelques heures, ces instagrameurs se sont vu confier les clés du plus grand musée du monde avec accès illimité. Et s'ils sont aujourd'hui considérés comme de précieux VIP, c'est en raison de ces tee-shirts. Une vingtaine de produits, née d'un dialogue que l'on pensait improbablement entre le géant japonais Uniqlo et le musée du Louvre. Et voilà comment Frederico se retrouve ici choisi pour promouvoir avec beaucoup d'astuces des vêtements vendus juste sous la barre des 15 euros et qu'il sait très bien glisser dans ses vidéos. Carton assuré sur les réseaux sociaux.