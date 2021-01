Tendance : le succès de la mode unisexe

Dans les rayons pour femme d'un grand magasin, le mannequin porte ce qu'on appelle des "vêtements unisexes". Cette mode masculine-féminine est née sous le crayon d'Yves Saint Laurent. En 1966, il présente dans sa collection couturière pour femme, un complet smoking. A l'époque, on disait cette mode "culottée et osée". Mais 50 ans plus tard, fini l'androgynie marginale. Par ailleurs, la chemise blanche piquée au vestiaire masculin est devenue un classique. Désormais, on s'affranchit des normes sexuées sur les podiums, dans la rue ou en vitrine, sur les étals des magasins.