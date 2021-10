VIDÉO - Anne Sila peut-elle remporter "The Voice All Stars" ?

Sa prestation a encore ébloui les coachs. Anne Sila s'est qualifiée ce samedi soir pour les demi-finales de "The Voice All Stars". Le talent de Florent Pagny a inauguré la première session des Cross Battles, une des épreuves les plus redoutées aussi bien pour les talents que pour les coachs, face à Ecco, qui fait partie de la team Mika.

Très stressée de passer en première, la "virtuose" de l'équipe de Florent Pagny a choisi de reprendre Writings on the Wall de Sam Smith face à Ecco qui a chanté It must have been love de Roxette. Et si cette dernière n'a pas démérité, Anne Sila n'en a fait qu'une bouchée. D'une puissance et d'une émotion folle, elle a reçu une standing ovation de la part des coachs. "C'est une virtuose elle", se réjouit Florent Pagny qui croit dur comme fer à sa protégée.