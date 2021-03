Il y a 100 ans, l'aviatrice française Adrienne Bolland réalisait un exploit

Les gens se bousculent et les chapeaux en toile semblent flotter dans les airs. Sur plus de huit kilomètres, l'avenue de Buenos Aires est prise d'assaut par des centaines d'Argentins. Des hommes uniquement. Nous sommes en 1921 et tous se sont déplacés pour acclamer la reine des airs. Une aviatrice française. Sur les photos jaunies par le temps, la silhouette d'Adrienne Bolland se détache sur un paysage saturé de costume-cravates.

1921. Adrienne Bolland s'envole pour l'Argentine, son Caudron G3 démonté dans ces bagages. Son patron vient de lui proposer un voyage en Amérique du Sud afin de promouvoir ses engins sur le continent. A son arrivée à Buenos Aires, Adrienne Bolland rêve de gloire. Peu à peu, l'idée germe dans sa tête : elle va traverser la cordillère des Andes à bord de son frêle coucou. "Je ne voulais pas faire une seconde mais une première. Je voulais passer par des endroits où personne n'était passé", insiste la navigatrice dans une archive retrouvée par TF1.

Sourire en coin, ton assuré et un regard franc presque insolent. Devant les caméras, l'aviatrice décrit avec quel insouciance elle a mis sur pied son exploit mondial. "Les chances de traverser étaient minimes. Il n'y avait pas de raisons que je passe. Les gens me répétaient que c'était impossible. J'étais démoralisée par les gens qui m'ont dit que ce serait difficile. Mais en fait plus on me disait cela et plus je voulais le faire", se souvient-elle. Alors qu'elle a encore très peu d'heures de vol, la pilote n'hésite pas une seule seconde.