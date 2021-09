Casting, candidats, date de diffusion, nouveautés : tout ce qu'il faut savoir sur "Danse avec les stars" sur TF1

C'est un retour en grandes pompes. Près de deux ans après la victoire de Sami El Gueddari, "Danse avec les stars" fait son grand retour le vendredi 17 septembre. À l'image de la bande-annonce dévoilée par TF1, cette nouvelle édition s'annonce grandiose. Pour cette onzième saison, la production a décidé de faire évoluer l'émission et de la recentrer sur la danse. "Nous voulions revenir à la base du programme, c’est-à-dire une compétition de danse entre des célébrités", explique Rémi Faure, directeur des programmes de flux chez TF1. Avec un mot d'ordre : plus de simplicité et plus d'authenticité. "Il y aura plus d'enjeux et de rythme également", poursuit Rémi Faure qui promet une surprise à chaque prime.

Côté casting, on retrouvera Dita Von Teese, la reine de l'effeuillage burlesque, le jeune youtubeur Michou, les chanteuses Lola Dubini, Lââm et Wejdene, le chanteur Tayc, l'acteur Jean-Baptiste Maunier, l'humoriste Gérémy Crédeville, les comédiennes Lucie Lucas et Aurélie Pons et l'ex-candidat de "Koh-Lanta" Moussa Niang.

Si Camille Combal et Karine Ferri restent à la présentation, l'animateur se chargera seul de la présentation du prime tandis que l'animatrice hérite en solo d'une deuxième partie dédiée aux images fortes de la soirée ainsi qu'aux coulisses. Exit donc la Red Room, dans laquelle les candidats débriefaient leur prestation avec l'animatrice.