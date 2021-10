VIDÉO - "The Voice All Stars" - Jenifer dévastée par le départ d'Al.Hy : "Je quitte l'émission"

C'était le talent qui l'avait le plus marquée, toutes éditions confondues. Jenifer a très mal vécu l'élimination d’Al.Hy ce samedi à l'issue des Cross Battles, une des épreuves les plus difficiles aussi bien pour les talents que pour les coachs. Lancée l'an dernier, cette épreuve rabat les cartes de l'émission, car tous les coups sont permis entre les coachs qui doivent imaginer les meilleures combinaisons pour espérer envoyer leurs protégés en demi-finale.

Challengé par Jenifer qui a choisi d'envoyer Al.Hy, Patrick Fori a décidé de miser sur Flo Malley, le tout premier candidat à se présenter lors des auditions à l'aveugle lors de la première saison. Très stressée avant l'épreuve, Al.Hy a choisi de chanter Life on Mars de David Bowie. "Je trouve qu'elle a tout ce qu'il faut pour être une grande artiste, voire une grande star. Elle est si pure et honnête qu'il n'y a rien à retoucher", estimait sa coach juste avant sa prestation.

Face à la coach qui se laisse déborder par l'émotion, Nikos Aliagas tente de la calmer. "On s'amuse, on fait un jeu avec des artistes", lance le présentateur. "On s'amuse, on apprend tous et ce qu'on ressent, c’est qu'on a envie de vous voir plus", confie-t-il à Al.Hy. "Je lui dirai beaucoup de choses, mais en dehors de ce plateau", conclut Jenifer dévastée.