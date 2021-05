The Father : l'histoire qui a conquis le monde

Un oscar, la récompense suprême du cinéma américain dans les mains d'un auteur français. Florian Zeller a remporté deux victoires. Conquérir Hollywood avec un premier film et convaincre une star internationale de jouer dedans. Même si l'acteur Anthony Hopkins ne connaissait vaguement l'auteur que de réputation. Florian Zeller affirme que ce n'était pas un rêve facile à réaliser. "Et tant qu'Anthony Hopkins ne dirait pas non, ce sera peut-être un oui" ajouta-t-il.

Le scénario qui a conquis l'acteur britannique parle de la confusion d'un homme atteint de la maladie d'alzheimer. Avant d'être un film, c'était d'abord une pièce née sur les planches d'un théâtre parisien il y a dix ans. La première affiche a été retrouvé dans les placards du théâtre Hébertot. Florian Zeller a 33 ans en 2012 lorsqu'il a écrit "The Father". La pièce est jouée plus de 300 fois et remporte trois Molières et s'exporte dans le monde entier. Tokyo, Berlin, Madrid, Londres, New York, l'Afrique du Sud, L'Amérique Latine... Un succès international qui annonce déjà celui du film.