"The Voice 2021" : dans les coulisses de la finale

Le jeune Jim Bauer et son surprenant "Tata Yoyo" ou Mentissa et sa brillante reprise de Dalida... tout au long de la saison, ces candidats ont bluffé leurs coachs et le public. "On a suivi ces quatre artistes depuis le départ, on les aime beaucoup et on concède leurs qualités. Et on sait qu'à chaque fois, au moment d'y aller, ils sont présents et ils vont un peu plus loin que ce qu'on avait prévu", raconte Marc Lavoine.