VIDÉO - Tarik ("The Voice") : "Même dans mes rêves les plus fous, je n'aurais pu imaginer ça"

Il n'a vu qu'un seul fauteuil se retourner, mais il a marqué cette deuxième soirée des auditions à l'aveugle. Tarik, 21 ans, a bouleversé le jury de "The Voice" avec son morceau de slam baptisé "Mon chéri". Une composition personnelle sur le thème de l'avortement qui a laissé Vianney sans voix. En larmes, le nouveau coach était tellement ému qu'il n'est pas parvenu à articuler un mot. Venu tenter sa chance avec "Chemins de Traverse", de Grand Corps Malade, ce jeune chanteur qui suit des études pour devenir kiné, a eu la joie de voir le fauteuil de Marc Lavoine se retourner à l'issue de sa prestation. Une chance : c'était le coach avec lequel il rêvait de travailler…

Ça fait quoi d'être dans l'aventure "The Voice" ?

C'est tout simplement exceptionnel. C'était un rêve de gosse qui regardait l'émission avec sa mère et son père. Et à l'époque, je ne chantais même pas. J'avais juste envie de monter sur scène et tenter ma chance.

Quand avez-vous commencé à chanter ?

J'ai commencé à chanter au collège. J'avais participé à un atelier et ensuite j'ai continué en prenant des cours de chant au lycée. C'est pendant mes études supérieures que j'ai commencé à rapper avec mes amis.

Vous avez choisi "Chemins de traverse", de Grand Corps Malade : pourquoi ce titre en particulier ?

Grand Corps Malade est un artiste que j'adore pour sa plume, son interprétation et son humanité. C'est un homme incroyable. Et ce texte me parle énormément parce que je suis face à ce dilemme de choisir entre la voie artistique et la voie scolaire.