"Tu es bénie des Dieux" : Kay, 22 ans, a envoûté le jury de "The Voice"

À commencer par Vianney, qui a également décidé de bloquer Amel Bent. "C'était super. J'aurai pu buzzer encore plus tôt, j'ai entendu tout de suite, je ne sais pas comment l'expliquer...", a estimé le nouveau coach. "Bien sûr, il y a deux ou trois imperfections de justesse, mais ça c'est parce que c'est vivant et qu'on n'est pas en studio à retoucher les notes. Et c'est quelque chose qui me touche les défauts quand ils sont bien placés, tu étais très gracieuse", a-t-il poursuivi, debout sur son siège.

Dégoutée d'avoir été bloquée, Amel Bent a salué la voix et l'émotion de la candidate. "J'aurai adoré t'avoir dans mon équipe, et toi t'es mort", a-t-elle lancé à Vianney, content de son coup. "Tu as réussi à nous mettre ce frisson qu'on attend et qu'on cherche", a poursuivi Florent Pagny. "Tu es bénie des Dieux et des Déesses. Ils se sont penchés sur ton berceau et ils ont dit 'Toi, tu vas chanter et émerveiller le monde avec ta voix'".