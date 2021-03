"The Voice" : Anaïd a "retourné le cœur" des coachs avec son chant arménien

Elle voulait faire passer un message d'amour et de solidarité. C'est réussi. Anaïd, 25 ans, a charmé les quatre coachs de "The Voice" grâce à son interprétation de Je suis une tombe, de Vincent Baguian, inspiré d'un chant traditionnel arménien qui raconte "l'histoire d'un berger en haut de sa montagne qui se rend compte qu'elle ne lui appartient plus", comme l'a expliqué la jeune femme accompagnée sur scène par son père et son frère, eux-aussi musiciens.