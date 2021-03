"The Voice" : Yannick Schlesser dénonce les violences conjugales en reprenant "La Boxeuse amoureuse"

PUISSANT - Yannick Schlesser, 23 ans, s'est qualifié lors de la cinquième soirée des auditions à l'aveugle de "The Voice" avec son interprétation de "La boxeuse amoureuse", d'Arthur H. Une chanson qui résonne profondément en lui...

Ce n'est pas une chanson anodine. Jeune candidat belge âgé de 23 ans, Yannick Schlesser a choisi de tenter sa chance aux auditions à l'aveugle de "The Voice" avec La boxeuse amoureuse, d'Arthur H, un titre qui rend hommage aux femmes battues. "C'est l'histoire d'une femme dans une relation abusive mais qui n'abandonne pas. C'est de cette force-là dont je voudrais parler. Cette chanson me touche parce qu'il y a encore des femmes actuellement qui sont battues, et qui sont même tuées. Et évidemment, c'est quelque chose d'inacceptable", a expliqué le jeune homme dans son portrait.

Malgré le thème difficile, Yannick a eu la joie de voir deux coachs se retourner : Florent Pagny et Marc Lavoine. "Qu'est-ce qui nous vaut l'honneur du choix que vous avez fait ?", lui a demandé ce dernier, visiblement touché. "Quand j'ai entendu cette chanson pour la première fois, ça m'a ramené à des histoires, des souvenirs. Et ça m'a parlé directement", a expliqué le jeune homme avec pudeur.

"C'est un sujet fondamental, je vous félicite d'avoir fait ce choix", a rétorqué Marc Lavoine qui a salué "l'interprétation cohérente" du jeune homme. Quant à Florent Pagny, il a été lui aussi convaincu par la prestation malgré quelques fausses notes. "C'est une chanson périlleuse et dans le côté périlleux, il y en a quelques-unes qui ont frotté un peu et qui n'étaient pas toujours justes dans la tenue complète. Mais c'est vrai que je m'embarque pour le son de ta voix et ta capacité de faire plein de choses différentes".

Amel Bent a expliqué qu'elle ne s'était pas retournée car le sujet était trop sensible. "Moi sur les sujets qui sont très importants et très personnels, j'ai cette pudeur aussi. Je l'ai senti quand tu l'as chantée, que tu voulais dire un truc mais que tu ne voulais pas trop en dire. Et ça a mis un petit filtre entre toi et cette histoire que tu racontais. C'est ce qui fait que tu as tout mon respect, mais c'est pour ça que je ne me suis pas retournée", a conclu la chanteuse face au talent qui a choisi d'intégrer l'équipe de Florent Pagny. "En gros plan, c'est une bombe, il est magnifique !", a confié le coach à ses camarades pour détendre l'atmosphère.

