Record d'enchères pour "Le Lotus bleu" : un dessin d'Hergé à l'origine mystérieuse

L'illustration, d'une grande rareté, a été mise en vente ce jeudi 14 janvier. Une pièce exceptionnelle, estimée à plus de 2 millions d'euros, que le père de Tintin avait réalisée en couleur directe - à l'encre de Chine, aquarelle et gouache - et au format 34x34, le même que celui utilisé pour les couvertures des premiers Tintin. Si la vente a battu un nouveau record, l'œuvre ayant dépassé les estimations pour finalement partir à 3.175.400 euros, son origine mystérieuses suscite la colère des héritiers du dessinateur belge.

Le dessin aurait été offert par Hergé au fils de son éditeur Louis Casterman, Jean-Paul. Selon la version fournie par ce dernier, le jeune garçon, alors âgé de 7 ans, aurait plié le dessin en six et l'aurait oublié dans un bureau d’écolier, là où il y serait resté pendant plus de 80 ans. Une version que contestent les héritiers d'Hergé, qui revendiquent la propriété de l’illustration et demandent à la famille Casterman de la leur restituer.

"Je ne crois pas à cette histoire de cadeau offert par Hergé à un enfant. Artcurial a écrit un scénario hollywoodien pour faire monter les enchères", soutient auprès du journal Le Monde Nick Rodwell, second mari de Fanny Vlamynck, veuve et légatrice universelle de Hergé, qui assure une protection sourcilleuse de l'œuvre d'Hergé. "La place de ce dessin est au Musée Hergé [à Louvain-la-Neuve ndlr]. C’est un patrimoine belge qui risque de partir à l’étranger et qu’on ne reverra plus jamais", plaide dans les colonnes du quotidien le gérant du patrimoine d'Hergé.