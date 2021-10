Tir mortel d’Alec Baldwin : nouvelles révélations sur la jeune armurière Hannah Gutierrez Reed

Ancien mannequin, très active sur les réseaux sociaux avant de supprimer tous ses comptes après la tragédie, cette jeune femme 24 ans est la fille de Thell Reed, un consultant vétéran dont le CV long comme le bras inclut des films comme L.A. Confidential, Miami Vice, Mr & Mrs. Smith ou encore Django Unchained et Once Upon A Time in Hollywood, de Quentin Tarantino...

C’est pour lui mettre le pied à l’étrier qu’il l’a fait engager l’an dernier en qualité d’armurière en chef sur le tournage de The Old Way, avec Nicolas Cage. Dans une interview au podcast Voice of The West, on entend la jeune femme expliquer qu’elle n’était "pas prête" pour le job et que charger les armes était "le truc le plus flippant".