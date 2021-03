VIDÉO - "Ultra" : 5 punchlines à retenir (ou pas) de l’ultime album de Booba

C’est la der des ders. Booba a publié ce vendredi Ultra, son dixième et a priori ultime album puisque le rappeur a annoncé sa volonté de mettre un terme discographique sauf (incroyable) rebondissement. Sur la forme, c’est un disque sobre et sans fioriture, où beats et arrangements sont mis au service des textes toujours aussi imagés du Duc de Boulogne. La quarantaine passée, pas question de se la jouer grand sage. Booba aime provoquer, quitte à franchir la ligne jaune comme le prouvent ces 5 punchlines, sélectionnées parmi d’autres.

Booba aurait fait exprès de sortir Ultra le jour de la diffusion du concert des Enfoirés qu’on ne serait pas surpris. Certains liront du mépris dans cette punchline, d’autres l’humour noir typique de son auteur. Mais elle n’est pas surprenante, au regard de ses déclarations passées. Invité de Cyril Hanouna en 2019, Booba avait assuré qu’il ne participerait "jamais" au célèbre concert caritatif. "Tu me vois vraiment en salopette comme ça ?", avait-il répondu à l’animateur qui lui montrait des images de la troupe, relookée pour l’occasion. Avant de préciser : "Je fais les bonnes causes de mon côté".

Dans la presse, il avait précisé condamner les attentats, sans regretter sa formule. Six ans plus tard, il n’a visiblement pas changé d’avis.

Booba a toujours parlé de sexe crument et il est fidèle à sa réputation sur cet opus plus proche des dialogues d’une production Marc Dorcel que d’une comédie romantique d’Emmanuel Mouret. Mais ce qu’on retient sur cette punchline spécifique, c’est que le rappeur s’avoue un peu largué face aux réseaux sociaux de la nouvelle génération. Ce qui ne veut pas dire qu’il a décidé de leur tourner dos. Après avoir été évincé à deux reprises d’Instagram pour y avoir diffusé des contenus salaces et/ou injurieux, il s’apprêterait à lancer sa propre application de discussion, baptisée Yo2.

"T'fais pas trop mal au crâne, ils nous l'ont mise à la one again

Pour éteindre DSK, ils ont juste eu besoin d'une Guinéenne" (Extrait de L’Olivier)

Faire rimer "à la one again" et "Guinéenne", il fallait oser, Booba l’a fait. Quoi qu’il pense de l’affaire du Sofitel, ce n’est pas la punchline la plus inspirée de l’album. Et peut-être la preuve que le Duc n’a pas tout à fait tort de vouloir mettre un terme à sa carrière discographique avant de faire le disque de trop.