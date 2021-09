“Un grand acteur, une personne gentille” : ce que les Français retiennent de "Bébel"

Quand on demande aux Français ce qu'ils retiennent de Jean-Paul Belmondo, les mots ne manquent pas. Et malgré la tristesse, les sourires sont toujours là quand ils parlent de lui. “Ça évoque un grand Monsieur qui s'en va, un grand Monsieur du cinéma comme il n'y en a plus quoi. D'une gentillesse en plus, pas du tout imbu de sa personne”. “Grand acteur, une grande époque, un cascadeur”. C’est vrai qu'on l’a rarement vu jouer le méchant, plutôt le sauveur de ces dames”.