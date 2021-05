Un nouveau disque dédié aux débuts de Dalida

Depuis sa mort il y a 34 ans, on a vendu plus de 20 millions de ses disques. Aujourd'hui, Dalida continue de plaire. Un nouvel album dédié à ses débuts vient de sortir. La chanson "Dans la ville endormie" a été choisie par les producteurs du nouveau "James Bond". On pourra l'entendre dans les prochaines aventures du célèbre espion. "J'étais étonné qu'ils aient choisi cette chanson. Cela veut dire qu'ils se sont penchés sur le répertoire de Dalida. Avec le recul, quand on entend l'arrangement, c'est vrai que ça fait très "James Bond"", confie Orlando, frère et producteur de la star.